Владимир Путин: «Мы гордимся Казанью»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Российский лидер Владимир Путин попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поделиться впечатлениями от поездки в Казань. Глава государства упомянул, что гордится столицей Татарстана.

— Я знаю, что Вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, Вы поделитесь тоже своими впечатлениями. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть вашего визита. Татарстан может многое предложить, — подчеркнул российский лидер.

В эти минуты лидеры двух государств проводят переговоры в Кремле. По словам российского лидера, отношения между странами развиваются и носят союзнический характер.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, 5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казань. Татарстан стал первым регионом, где он побывал в рамках своего официального визита в Россию.

В Татарстане Шавкат Мирзиёев успел осмотреть выставку промышленного потенциала республики. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он подвел итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Они также обсудили и совместные проекты.



Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо было в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов