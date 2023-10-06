В России могут ввести штрафы до 20 млн рублей за утечку биометрии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские парламентарии разработали законопроект о введении штрафов за утечку биометрических персональных данных. Его максимальный размер может составить 20 млн рублей, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

— Нововведения касаются ужесточения административной ответственности за нарушение требований законодательства в области персональных, в том числе биометрических, данных. Концепция законопроекта правительством РФ поддержана, внесение в Госдуму ожидается в ближайшее время, — сказала она в интервью ТАСС.

Согласно законопроекту, за действия или бездействие оператора в случае утечки биометрических персональных данных предусмотрен штраф для граждан в размере от 400 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 млн рублей, для юридических лиц — от 15 до 20 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Концепция законопроекта поддержана правительством. Его внесут в Госдуму в ближайшее время.

У российских предприятий, работающих с биометрическими данными, осталось меньше трех месяцев, чтобы подготовиться к переходу на новые правила. Первый этап трансформации рынка стартовал 1 июня 2023 года — с этих пор собирать биометрию коммерческим предприятиям больше нельзя. До 30 сентября все ранее собранные данные должны были быть переданы в подконтрольную государству Единую биометрическую систему. Доступ к ней получат только аккредитованные компании. Организации смогут создать и свои защищенные коммерческие биометрические системы. Те, у кого такой аккредитации и технологий не будет, с января 2024 года должны будут прекратить оказывать услуги с использованием биометрии. В противном случае им грозят серьезные штрафные санкции. Новые стандарты оказания услуг потребуют от бизнеса серьезных инвестиций. Что сейчас происходит на рынке биометрии — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Айрат Назипов