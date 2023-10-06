Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргес Мохаммади. Награда присуждена «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», сообщает Нобелевский комитет.

— Премия мира этого года также присуждается сотням тысяч людей, которые в предыдущем году выступили против политики дискриминации и угнетения женщин, проводимой теократическим режимом Ирана. Девиз, принятый демонстрантами, — «Женщина — Жизнь — Свобода» — как нельзя лучше отражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади, — говорится на официальном сайте комитета.

В настоящее время Мохаммади находится в иранской тюрьме. Полицейские страны арестовывали ее 13 раз. Суд приговорил ее в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.

Напомним, в прошлом году Нобелевской премии мира удостоились белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»*, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».



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Максим Кокунин