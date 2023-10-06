В Казани началась подготовка коммунальной спецтехники к зиме

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Казанские предприятия начали готовить коммунальную технику к зиме. Рабочие проверяют состояние машин, ремонтируют их и красят, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

В казанском МУП «Городское благоустройство» к уборке снега готово 65% техники. Это 48 из 73 машин, включая КДМ, самосвалы, тракторные щетки, фронтальные погрузчики и другие.

Остальная техника находится на летнем содержании улиц. Ее постепенно переоборудуют к зимнему режиму работы.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в Татарстане начали готовиться к обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории региона в зимний период 2023/2024 года еще летом. До 1 ноября Кабмин республики поручил властям скорректировать оперативный план «Буран».

Работой занимается Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. К ней также привлечены республиканские МЧС, Минздрав, Минпромторг и другие заинтересованные органы исполнительной власти.

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Максим Кокунин