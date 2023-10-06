Правительство России утвердило допмеры для стабилизации внутреннего топливного рынка

Правительство России утвердило дополнительные системные меры для стабилизации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба.

Так, например, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

В пресс-службе объяснили, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, а также сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной цены в рознице.

Вводится заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые закупают их на рынке для перепродажи.

Это решение должно предотвратить возможность «серого» экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы России. Таким образом пресекаются попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%.

Принятые изменения должны позволить повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключаемых на конкурентных условиях.



Также сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Несколько дней назад стало известно, что Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки.

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Илина Хакимова