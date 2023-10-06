В Москве проходят переговоры Владимира Путина с Шавкатом Мирзиёевым

Фото: скриншот видео от realnoevremya.ru

В Московском Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой из Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. По словам российского лидера, отношения между странами развиваются и носят союзнический характер.

— Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем, — сказал он, отметив, что рост товарооборота России и Узбекистана за прошлый год составил 26%, а за 7 месяцев текущего года — более 14%, — сказал Владимир Путина.

Напомним, 5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казань. Татарстан стал первым регионом, где он побывал в рамках своего официального визита в Россию.

В Татарстане Шавкат Мирзиёев успел осмотреть выставку промышленного потенциала республики. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он подвел итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Они также обсудили и совместные проекты.



Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо было в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



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Максим Кокунин