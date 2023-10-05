Владимир Путин назвал условия применения ядерного оружия

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас существуют только две причины применения ядерного оружия Россией: ядерный удар по российской территории и неядерная военная угроза прекращения существования страны.

— Нужно ли нам это менять (положения ядерной доктрины, — прим. ред.). А зачем? Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой чтобы сегодня что-то угрожало российской государственности, существованию российского государства, — ответил он на вопросы присутствующих на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России. Он заявил, что продекларированная задача нанести России «стратегическое поражение» окончательно «застила глаза безответственным политикам, одержимым собственной безнаказанностью и утратившим элементарное чувство самосохранения».



В мае зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, если судить по поставкам вооружений Киеву. Эта позиция — ошибочна, добавил он.

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Айрат Назипов