Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета ВМС США

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиация России»/YouTube.com (архив)

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота подняли в воздух из-за приближения самолета базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США к российской границе. Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел над акваторией Норвежского моря.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолет сменил курс и улетел в другом направлении. Нарушения госграницы России не допущено

В ведомстве объяснили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства

Напомним, это не первый случай приближения к российской границе военного самолета другой страны. В конце августа МиГ-31 перехватил судно патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Ситуация повторилась и в сентябре.

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Айрат Назипов