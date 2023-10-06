Татарстан стал одним из лидеров в России по числу новых корпоративных банкротств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — сентябрь 2023 года в Татарстане открыли 200 процедур конкурсного производства. По количеству новых корпоративных банкротств республика заняла 4-е место после Москвы (1 173), Московской области (358) и Санкт-Петербурга (341), следует из данных «Федресурса».

По сравнению с январем — сентябрем 2022 года число открытых процедур конкурсного производства в Татарстане выросло на 12,4%. Для сравнения, в других городах-лидерах их количество сократилось: в Москве — на 23,5%, в Московской области — на 41,9%, в Санкт-Петербурге — на 39,2%. Республика стала единственным субъектом из топ-10, где показатель увеличился.

В целом в России за девять месяцев зарегистрировали 5 071 сообщение об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 29,8% меньше, чем за январь — сентябрь 2022 года.

В топ-10 регионов России по количеству открытых за первые три квартала 2023 года процедур конкурсного производства вошли также Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Самарская область, Тюменская область и Хабаровский край. В каждом из них число корпоративных банкротств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо Татарстана, увеличение количества процедур конкурсного производства в январе — сентябре 2023 года зафиксировали в Коми (+3,8%), Мурманской области (+9,5%), в Марий Эл (+11,1%), в Ульяновской области (+28,3%), в Кировской области (+29,2%), в Псковской области (+33,3%), в Чувашии (+36%),



Напомним, по итогам первого полугодия 2023 года в Татарстане зарегистрировали 116 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ. Их оказалось меньше, чем в январе — июне 2022 года, на 6,5%. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина