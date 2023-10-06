В России зарегистрировали аналог датского «Оземпика»
В России зарегистрировали аналог датского средства «Оземпик» от диабета. Речь идет о препарате «Семавик» от компании «Герофарм», информирует «РИА Новости».
— Датский производитель Novo Nordisk полностью прекратил его поставки в этом году, несмотря на статус жизненно-важного. «Герофарм» сможет покрыть потребность страны в лекарственном средстве благодаря имеющимся производственным мощностям, — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что препараты с содержанием семаглутида, в числе которых «Семавик», являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются, в первую очередь, при сахарном диабете второго типа. Также лекарственные средства с данным действующим веществом используют при наличии избыточной массы тела и ожирении по назначению медицинских специалистов.
— Производство препарата «Герофарм» будет осуществлять на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках, — рассказали в компании.
В конце марта этого года стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию страны в ноябре 2022 года.
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