В России зарегистрировали аналог датского «Оземпика»

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

В России зарегистрировали аналог датского средства «Оземпик» от диабета. Речь идет о препарате «Семавик» от компании «Герофарм», информирует «РИА Новости».

— Датский производитель Novo Nordisk полностью прекратил его поставки в этом году, несмотря на статус жизненно-важного. «Герофарм» сможет покрыть потребность страны в лекарственном средстве благодаря имеющимся производственным мощностям, — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что препараты с содержанием семаглутида, в числе которых «Семавик», являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются, в первую очередь, при сахарном диабете второго типа. Также лекарственные средства с данным действующим веществом используют при наличии избыточной массы тела и ожирении по назначению медицинских специалистов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Производство препарата «Герофарм» будет осуществлять на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках, — рассказали в компании.

В конце марта этого года стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию страны в ноябре 2022 года.



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Айрат Назипов