В Татарстане заявили о стабильной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ — заболеваемость ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 15,4%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

В Татарстане за январь-сентябрь этого года выявили 441 430 случаев заражения гриппом и ОРВИ. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 11 787,8.

За последнюю неделю в республике грипп и ОРВИ подтвердились у 16 450 человек. Показатель заболеваемости составил 4,4 случая на 100 тысяч населения и остался на уровне предыдущих семи дней.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается и в целом по России. За 39-ю неделю — с 25 сентября по 1 октября — показатели упали более чем на 25%.



Напомним, о стабильной ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заявляли и в конце августа. Показатель находился ниже эпидпорога на 12%.

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Татьяна Демина