В Госдуму внесли проект о введении запрета на приближение к человеку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутаты российской партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете приближаться к человеку на определенное расстояние по решению суда. Об этом сообщает РБК.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, его актуальность обусловлена «необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан».

Авторы подчеркивают, что на сегодняшний день в законодательстве нет способов защиты прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку положениями ст. 12 Гражданского кодекса они просто не предусмотрены.

Депутаты напомнили о решении Приволжского районного суда Казани (по гражданскому делу № 2–4575/2017). Он обязал нарушителя прекратить любого рода преследование женщины, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения в интернете, почтовой перепиской и др. При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе.

— В законодательстве нет прямой уголовной ответственности за преследование человека и «сталкинг». Нет и мер, которые бы сдерживали преследователя без привлечения его к уголовной ответственности. Мы будто руководствуемся принципом: «Пока рак на горе не свистнет». В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать. Например, достаточно ввести запрет не только на звонки и переписку, но и на приближение, — рассказала один из авторов инициативы Сардана Авксентьева.

Напомним, «Реальное время» писало, что женщину в Татарстане на протяжении восьми лет преследует бывший коллега. Однако полиция бездействует, потому что фактов причинения вреда здоровью нет. 14 раз девушка меняла номер, однако преследователь его узнавал.

— Он на машину к ней бросался. Она боялась зайти на парковочное место, она могла просыпаться — у квартиры цветы с конфетами. Она боялась заходить в квартиру, это были бесконечные истерики. Я не знаю, его, наверное, это все заводило, — рассказывала мать девушки.

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Максим Кокунин