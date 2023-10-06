В Госдуму внесли законопроект, запрещающий мигрантам работать в школах, такси и больницах

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, фармацевтике и такси. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

— Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами), — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

Напомним, в конце сентября в России предложили изменить условия получения гражданства России для снижения уровня иностранного криминала. По мнению авторов инициативы, совершившим преступление иностранцам должен быть закрыт въезд в страну, как и привлекавшимся к административной ответственности более двух раз.



В 2022-м количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%).



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Максим Кокунин