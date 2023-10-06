Казанский «Горводзеленхоз» потратит на аренду зимней спецтехники 100 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский «Горводзеленхоз» начал подготовку к зимнему сезону. Как стало известно «Реальному времени», для борьбы с последствиями обильных снегопадов предприятие собирается арендовать спецтехнику и впервые потратить на это 100 миллионов рублей. Согласно документам, КАМАЗы, грейдеры и погрузчики должны быть еще и с водителями. Сколько автомобилей будет закуплено и часто ли коммунальщики предпринимают такие шаги — читайте в материале издания.

Предприятие возьмет в аренду 20 единиц различной техники

Как указано в документах, «Горводзеленхоз» арендует 20 различных видов машин и техники. Вся она должна быть уже с водителями, то есть работать на ней будет не персонал предприятия. Всего в работе они должны провести 37 тысяч часов.

В аренду хотят взять:

автомобиль-самосвал: КАМАЗ-55111;

автомобиль-самосвал: КАМАЗ-65115;

автомобиль-самосвал: КАМАЗ-6520;

автомобиль-самосвал: КАМАЗ-65801;

погрузчик: Фронтальный SDLG;

погрузчик: Экскаватор-погрузчик JCB;

погрузчик: Экскаватор-погрузчик JCB;

мини-погрузчик: МКСМ 800;

автогрейдер среднего типа: ГС-14.02;

автогрейдер тяжелого типа: John Deere 622G;

бульдозер: ДТ 75;

бульдозер: John Deere 700;

бульдозер: John Deere 850;

трактор с щетками дорожными навесными МТЗ-82.1;

2 трала для малогабаритной и крупногабаритной техники;

экскаватор VOLVO;

2 автовышки 22 и 28 метров высотой;

илососная машина.

В «Горводзеленхозе» указали, что по мере производственной необходимости персонал и техника будут работать ночью, в выходные и праздничные дни. Предприятие возьмет на себя обязательства по доставке рабочих и автомобилей к месту работы. Водители транспортных средств должны иметь на руках соответствующие документы об обучении, проходить ежедневное медосвидетельствование и быть обеспечены спецодеждой. Работать предстоит в пределах Казани.

Говоря же о ценах на технику, то за тот же самосвал КАМАЗ-55111 предприятие выделило 2,5 миллиона рубля. И это речь про аренду, хотя на сайте объявлений можно найти в продаже этот же грузовик стоимостью от 500 до 800 тысяч рублей. На экскаватор-погрузчик JCB коммунальщики выделили 1,5 миллиона рублей, если же его покупать, то цена на него начинается от 4 миллионов рублей. За автогрейдер среднего типа: ГС-14.02 «Горводзеленхоз» заплатит 700 тысяч рублей, а новый он стоит около 2 миллионов рублей. Экскаватор VOLVO работники предприятия хотят арендовать за 1,4 миллиона рублей, на сайте объявлений можно взять его в аренду, цена начинается от 14 тысяч рублей за одну смену.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заправлять и заниматься техобслуживанием арендованных машин будет сам «Горводзеленхоз». Предприятие также возьмет на себя все затраты по эксплуатации техники, включая расходы на оплату услуг членов экипажей, оплату стоимости пошлин, сборов, расходы на страхование. Договор с победителем торгов будет заключен до 31 декабря 2024 года. Хоть контракт и будет заключен на целый год, однако же в документах не сказано, будет ли использоваться техника, например, в летний период или стоят ли перед ней какие-то иные задачи.

Технику арендуют, чтобы оперативно очищать улицы от снега

Как объяснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города, процедура аренды техники проходит на ежегодной основе. Тендеры проводятся для начала подготовки к зимнему сезону.

realnoevremya.ru/Максим Платнов

— Это стандартная практика, которую используют при подготовке к зимнему сезону. Дополнительная техника с водителями необходима предприятию для того, чтобы в период обильных снегопадов оперативно очищать городские территории, — сообщили в исполкоме Казани.

В планах — привлечение и рабочих

Добавим, что «Горводзеленхоз» еще опубликовал тендер и услуги по предоставлению рабочих зимой. Потратить на это компания готова 35,5 миллиона рублей. Всего им нужно 80 человек — каждый будет работать по 190 часов в месяц.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Работать они будут на протяжении пяти месяцев — всего 76 тысяч часов. В их обязанности будет входить:

ручная очистка тротуаров;

ручная очистка тротуаров противогололедными материалами;

скол наледи ручным инструментом;

сбор мусора с дорог;

очистка и поправка урн; регулярная очистка снега с элементов обустройства;

очистка от снега элементов дорожного обустройства;

очистка от несанкционированной рекламы, удаление объявлений, надписей на элементах дорожного обустройства.

Сколько «Горводзеленхоз» тратил в прошлые годы?

По сравнению с прошлыми подготовками к зиме, в этот раз «Горводзеленхоз» потратит на спецтехнику больше всего средств. Например, в 2022 году на эти цели предприятие выделило около 66 миллионов рублей. В прошлый раз было 3 тендера, основной из них потянул на 61 миллион рублей.

В 2021 году коммунальщики потратили на аренду техники 92 миллиона рублей. Основная сумма трат составила 53 миллиона рублей.

Добавим, что по итогам прошлой зимы власти Казани оценили уборку улиц города лишь на удовлетворительную оценку. В феврале этого года замруководителя исполкома города по благоустройству Игорь Куляжев отчитывался о том, что за зимний период из города вывезли 938 тысяч тонн снега на 7 стационарных снегоплавильных пунктов.

Более активной работе по вывозу снега мешала переменчивая погода. В первую очередь, были проблемы с уборкой тротуаров: неубранный вовремя снег плюс зимние дожди превращали их в каток. Кроме этого, Куляжев в очередной раз пожаловался на нехватку рабочих рук. По его словам, этой зимой на одного уборщика приходилось по 10 улиц. Потребность в городских дворниках составляла 700 человек.

realnoevremya.ru

Кроме Казани к зимнему сезону начали готовиться и по всей республике. Кабмин Татарстана поручил до 1 ноября скорректировать оперативный план «Буран».

Работой займется региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства. К ней привлекут также республиканские МЧС, Минздрав, Минпромторг и другие заинтересованные органы исполнительной власти.

Миндортрансу Татарстана также поручено организовать разработку комплекса мероприятий по подготовке автодорог общего пользования к новому зимнему сезону. Министерство здравоохранения республики займется обеспечением готовности медорганизаций к оказанию своевременной медицинской помощи лицам, изолированным в результате заносов и автокатастроф.

Главам районов и городских округов Татарстана предложено заключить муниципальные контракты на содержание дорог местного значения и организовать подготовку дорожно-коммунальных служб к работе в зимних условиях. Также им рекомендовано скорректировать оперативные планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



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Александр Зарипов