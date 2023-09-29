Итоги дня: заседание по Афганистану в Казани, указ об осеннем призыве, Путин назначил прокурора Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 сентября:
- В Казани прошло пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Для участия в нем в город прибыли представители запрещенного в России движения «Талибан»*, МИД страны, делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ, Турции и других стран. В мероприятии принял участие и раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана, член руководства запрещенного в России движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки выступил с заявлением, что Афганистан имеет мощный потенциал для развития международного сотрудничества.
- Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания Московского формата, которая была одобрена почти всеми участниками заседания, выразив несогласие с отдельными положениями.
- Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер», полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений, которые «могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции».
- В Минобороны России заявили, что осенний призыв — 2023 будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в новых регионах. Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Владимир Путин подписал соответствующий указ.
- Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября. Он затронет граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Документ предполагает увольнение в запас тех призывников, чей срок службы истек. В период с 1 октября по 31 декабря текущего года будут призваны 130 тысяч человек.
- В преддверии осеннего призывы заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС страны контр-адмирал Владимир Цимлянский заверил, что у России нет каких-либо планов на проведение дополнительной мобилизации.
- Владимир Путин 30 сентября выступит с видеообращением и поздравит граждан с Днем воссоединения новых регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
- Также президент заявил, что во время председательства в БРИКС Россия сделает все, чтобы мировое большинство, входящее в это объединение, чувствовало перспективы своего развития. Он указал, что есть разное понимание происходящего в странах Латинской Америки и разное отношение к ее вхождению в БРИКС. Глава государства подчеркнул, что это объединение не является военным союзом.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, продлевающий для разработчиков программного обеспечения налоговые льготы. Они будут действовать до 1 января 2027 года. Также Минниханов подписал закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. Их освободят от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно.
- Жители села Пестрецы, где половина населения — православные христиане, с нетерпением ждут начала строительства в райцентре соборного храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. Место уже определено, заложено основание уникальной церкви, где службы будут идти одновременно на двух языках — русском и татарском, но дело сдерживает затянувшийся вопрос переноса электрических сетей на участке. Еще один новый православный храм в районе появится в селе Званка, где надеются приступить к работе до конца этого года. Подробности — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, устанавливающий запрет на усыновление детей лицами, сменившими пол. Они также не смогут быть опекунами и попечителями несовершеннолетних.
- Судья Вахитовского райсуда Казани Айрат Галлямов по указу президента России займет должность судьи Херсонского областного суда. В Вахитовском райсуде Казани он отработал 11 лет. До этого еще 19 лет служил в прокуратуре.
- Также Владимир Путин назначил на 5 лет прокурором Марий Эл Илдуса Нафикова. Указ о назначении вступает в силу с 29 сентября этого года. Место Нафикова в прокуратуре Татарстана займет Альберт Суяргулов. Он также назначен на руководящую должность на пятилетний срок.
- Следственные органы СКР по Татарстану расследуют уголовное дело в отношении 32-летней матери из Казани, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования.
- В Казани на сегодняшний день паспорта готовности к отопительному сезону получили почти все многоквартирные дома (за исключением нескольких зданий). По данным ГЖИ Татарстана на 27 сентября, паспорта готовности к отопительному сезону получили 99,9% многоквартирных объектов республики. Это 17 618 объектов.
- Компания АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» попросило у властей Казани изменить в Генплане границы земельного участка у «мавзолеев Зиганшина». Как оказалось, фирма его зятя Тимура Зайнутдинова может использовать не всю ту землю, на которую имеет разрешение. Некоторые из участков имеют неподходящее назначение. В компании недовольны и тем, что за землю приходится платить, несмотря на имеющиеся ограничения. Как выяснило «Реальное время», организатор публичных слушаний по Генплану счел, что «целесообразно учесть» замечания «Кварта»
- В Сочи проходит юбилейный ХХ Международный банковский форум, главными темами которого стали перспективы финансового сектора и технологическая трансформация банков. Выступая на мероприятии, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о возможной рекордной прибыли кредитных организаций, перегреве рынка ипотеки и увеличении штрафов за навязывание финансовых услуг. Детали — в материале «Реального времени».
- По итогам января — июля 2023 года Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по размеру среднемесячной номинальной зарплаты. В республике она составляет 58 525 рублей.
- В Госдуму внесли законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рубля в месяц.
- В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России могут быть проиндексированы на 7,5%. Это повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн человек среди этой категории россиян.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Глава республики рассказал, что отношения между странами «опираются на прочные традиции дружбы и взаимного уважения. Регион вносит свой вклад в развитие российско-индийских отношений», подчеркнул он.
- По итогам встречи министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, вице-президента федерации фиджитал спорта республики Азиза Замалиева и самого молодого оператора дронов в России Булата Нургалиева было принято решение о создании в Татарстане площадки для полетов на дронах.
- Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов вместе со своей женой — бывшим помощником раиса Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой встретился с акимом (главой) Атырауской области Казахстана Сериком Шапкеновым. Они обсудили вопросы развития цифровой креативной индустрии.
- Первый этап создания цифрового двойника Казани завершат в 2024 году, заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, актуальным вопросом для всей отрасли является внедрение ТИМ-технологий, которые обеспечивают плотное взаимодействие проектировщика, заказчика и подрядчика.
- В Татарстане 10 декабря состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Замещению подлежат 32 депутатских мандата. Довыборы депутатов органов местного самоуправления назначены в 15 районах республики. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Ключевые события 583-го дня специальной военной операции на Украине:
- Средства ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны в России. Губернатор Курской области Роман Старовойт позже добавил, что один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Беловском районе, обесточив пять населенных пунктов и больницу.
- В Минобороны России заявили, что в период с 24 по 29 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.
- На Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск и населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями «Южной» группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.
- На Южно-Донецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении ВСУ силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
- На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7 252 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 210 танков и других боевых бронированных машин, 1 157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 584 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 590 единиц автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
Справка
*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым