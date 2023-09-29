Генштаб ВС России: дополнительной мобилизации в планах нет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России нет каких-либо планов на проведение дополнительной мобилизации. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС страны контр-адмирал Владимир Цимлянский в преддверии осеннего призыва.

— Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет, — сказал он.

Владимир Цимлянский обратил внимание, что «желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года и по состоянию на утро 15 сентября контракт с Вооруженными силами России для участия в специальной военной операции подписали 300 тысяч человек.

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Илина Хакимова