В Татарстане 10 декабря пройдут допвыборы депутатов органов местного самоуправления
В Татарстане 10 декабря состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщает ЦИК республики.
Замещению подлежат 32 депутатских мандата. Довыборы депутатов органов местного самоуправления назначены в 15 районах республики:
- Нижнекамский район;
- Нурлатский район;
- Агрызский район;
- Аксубаевский район;
- Альметьевский район;
- Апастовский район;
- Верхнеуслонский район;
- Дрожжановский район;
- Елабужский район;
- Зеленодольский район;
- Кукморский район;
- Лениногорский район;
- Менделеевский район;
- Тукаевский район;
- Ютазинский район.
В Татарстане проходило досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований, оно состоялось с 30 августа по 5 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий и с 6 по 9 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.
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