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В Татарстане 10 декабря пройдут допвыборы депутатов органов местного самоуправления

17:44, 29.09.2023
В Татарстане 10 декабря пройдут допвыборы депутатов органов местного самоуправления
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 10 декабря состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщает ЦИК республики.

Замещению подлежат 32 депутатских мандата. Довыборы депутатов органов местного самоуправления назначены в 15 районах республики:

  • Нижнекамский район;
  • Нурлатский район;
  • Агрызский район;
  • Аксубаевский район;
  • Альметьевский район;
  • Апастовский район;
  • Верхнеуслонский район;
  • Дрожжановский район;
  • Елабужский район;
  • Зеленодольский район;
  • Кукморский район;
  • Лениногорский район;
  • Менделеевский район;
  • Тукаевский район;
  • Ютазинский район.

В Татарстане проходило досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований, оно состоялось с 30 августа по 5 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий и с 6 по 9 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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