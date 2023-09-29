Первый этап создания цифрового двойника Казани завершат в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый этап создания цифрового двойника Казани завершат в 2024 году, рассказал на II Казанском международном юридическом форуме мэр города Ильсур Метшин.



По его словам, актуальным вопросом для всей отрасли является внедрение ТИМ-технологий, которые обеспечивают плотное взаимодействие проектировщика, заказчика и подрядчика. Такие использовались, в частности, при строительстве школы на 1224 места на Сибгата Хакима: это позволило перенести замысел заказчика сразу в цифровую 3D-модель. Трехмерное моделирование облегчает принятие решений и минимизирует риски.

— Перевести правовые документы с их ограничениями и параметрами, допустимыми высотами на трехмерную модель города, завязать их на рельеф, совместить существующие объекты с трехмерными проектами, все это позволит нам как органу власти быстрее принимать решение о том, как вписываются те или иные объекты в городское пространство, и поможет правообладателям участка сразу увидеть потенциал своей земли. Такое трехмерное ГПЗУ, — сказал Метшин, отметив, что цифровые двойники появляются в передовых городах.

Цифровую модель Казани — Комплексную муниципальную геоинформационную систему — начали создавать в 2019 году. В июле казанские власти сообщали, что 3D-модель города завершат до конца 2024 года.

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Маргарита Головатенко