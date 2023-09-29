Представитель «Талибана»* заявил о мощном потенциале Афганистана для развития международного сотрудничества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана, член руководства запрещенного в России движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки выступил на 5-м заседании Московского формата консультаций по этой стране в Казани:

— Афганистан имеет мощный потенциал для развития международного сотрудничества. За последние два года мы создали хорошие возможности для торговли, транзита и инвестиций. Без какой-то дискриминации мы готовы предоставить доступ к ним. И мы рассчитывает, что страны воспользуются этим предложением, учитывая свои национальные интересы, — заявил он .

По словам высокопоставленного чиновника, новые власти Афганистана рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество на равных в транспортных и энергетических проектах, но будут препятствовать вмешательству во внутренние дела государства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— За последние 45 лет ни одна иностранная версия [политического устройства — прим. ред.] не решила проблемы Афганистана, — подчеркнул Амир Хан Муттаки.

Напомним, пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану проходит в казанской Ратуше. Для участия в нем в город прибыли представители МИД России, делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ, Турции и других стран.

*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России



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Галия Шакирова