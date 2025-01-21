Рустам Минниханов выразил соболезнования Турции после трагедии в отеле Grand Kartal

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям, пострадавшим в результате пожара в отеле Grand Kartal. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Трагедия произошла на турецком горнолыжном курорте Карталкая.

Минниханов сообщил, что республика с глубоким прискорбием восприняла известие о пожаре. В своем обращении он выразил искренние соболезнования всем, кто потерял близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что Татарстан разделяет горечь утрат и скорбит вместе с братским народом Турции.



По данным РИА «Новости» число жертв возросло до 76 человек.

Напомним, что пожар вспыхнул в ночь на вторник, охватив здание гостиницы. Многие гости пытались спастись, связывая простыни и используя их в качестве веревок.



Анастасия Фартыгина