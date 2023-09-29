Призыв на военную службу пройдет с 1 октября во всех российских регионах — в том числе и новых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минобороны России заявили, что осенний призыв-2023 будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в новых регионах, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

— Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, — сказал он.

Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября, срок военной службы по призыву составит, как и прежде, 12 месяцев.



Цимлянский также обратил внимание, что «исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий».

— Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формированиях на территории Российской Федерации, — обратил внимание контр-адмирал.

По его словам, военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в спецоперации либо в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.



Также Цимлянский рассказал, что по итогам весеннего призыва для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования было призвано 147 тыс. человек.

В России нет каких-либо планов на проведение дополнительной мобилизации. Владимир Цимлянский обратил внимание, что «желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач».



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Илина Хакимова