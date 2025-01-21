Следком России проверит обстоятельства смерти ребенка в частной клинике Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани, в частном медицинском центре скончался ребенок, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Следователи СУ СК по Татарстану начали расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК — причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Председатель Следкома России поручил руководителю СУ СК по республике Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работу над установлением всех деталей трагического инцидента.



Анастасия Фартыгина