Готовность многоквартирных домов Казани к отопительному периоду оценили в 100% — «но есть элемент погрешности»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на сегодняшний день паспорта готовности к отопительному сезону получили почти все многоквартирные дома. Об этом рассказал замначальника ГЖИ — заместитель главного государственного жилищного инспектора Татарстана Ирек Шайдуллин на пресс-конференции.



— По Казани скажу — 100%. Но есть элемент погрешности. Несколько домов они еще не готовы. Но программа дает 100%, — сообщил он.

По данным ГЖИ Татарстана на 27 сентября, паспорта готовности к отопительному сезону получили 99,9% многоквартирных объектов республики. Это 17 618 объектов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина