Путин подтвердил готовность к диалогу с США по Украине в разговоре с Си Цзиньпином

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Ушаков уточнил, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США, и готова реагировать на соответствующие сигналы из Вашингтона. Он подчеркнул, что при наличии таких сигналов Москва будет готова к проведению переговоров и контактов.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы отношений России и Китая с США на фоне прихода Дональда Трампа к власти. Си Цзиньпин также проинформировал Путина о деталях своего разговора с Трампом. Следует отметить, что разговор не был приурочен к инаугурации Трампа, а предварительная договоренность о контакте была достигнута еще в декабре.

Беседа между Путиным и Си Цзиньпином продолжалась 1 час 35 минут и прошла в дружеской атмосфере.

Анастасия Фартыгина