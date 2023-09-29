В Татарстане построят храм с двумя алтарями и службами на разных языках

В будущем храме в честь Николая Чудотворца в Пестрецах одновременно смогут молиться русскоязычные и кряшены

Фото: скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта храма

Жители Пестрецов, где половина населения — православные христиане, с нетерпением ждут начала строительства в райцентре соборного храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. Место уже определено, заложено основание уникальной церкви, где службы будут идти одновременно на двух языках — русском и татарском, но дело сдерживает затянувшийся вопрос переноса электрических сетей на участке. Еще один новый православный храм в районе появится в селе Званка, где надеются приступить к работе до конца этого года. Подробности — в материале «Реального времени».



Первый храм со службами на двух языках

История Пестрецов берет начало в ХVI веке, когда после присоединения Казани Иван Грозный поручил построить на берегу Волги Троице-Сергиев монастырь. Его затем перенесли в другое место, а настоятель монастыря, чтобы удержать костромских мастеров, уговорил их поселиться на дарованной земле на берегу Меши — этот поселок и стали называть Троицкой Пустошью.

Первый деревянный храм в Троицкой пустоши (сейчас Пестрецы) упоминается еще в письменных источниках XVII века. Затем в селе отстроили каменный храм. Но в годы лихолетья — 1930-е — он сильно пострадал, часть конструкций разрушили, а уцелевшие постройки заняли торговые отделы и ресторан.

— Дореволюционный храм был разорен, но не разрушен до конца, его основание и первый этаж до сих стоят в Пестрецах, недалеко от администрации района. В них находятся частные магазины. К сожалению, вернуть обратно эти помещения нам не удалось. Но сейчас мы, по милости Божией, движемся к строительству нового храма, который будет некоей уменьшенной реконструированной копией того храма, который был. В Пестрецах был трехпрестольный собор. Нынешний проект подразумевает два престола в честь Николая Чудотворца и Святой Троицы, — рассказал «Реальному времени» куратор проекта, благочинный Пестречинского округа и председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи Ярослав Петрущенков.

Самое примечательное, что это будет первый в Татарстане православный храм, где службы будут идти сразу на двух языках. По словам отца Ярослава, так пожелали сами прихожане, основу которых составляют русскоязычные верующие и кряшены:

— С учетом чаяний и пожеланий самих прихожан храм будет поделен на два отдельных помещения с двумя разными алтарями и разными молельными залами, в которых можно будет одновременно совершать литургию на двух разных языках, не мешая друг другу — на церковно-славянском и на кряшенском.

Это будет первый храм, в котором одновременно будут совершаться литургии на двух разных языках. скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта храма

До революции примеры подобных храмов в регионе уже были. Например, в селе Русская Серда также был схожий храмовый комплекс с разными молельными залами, где можно было совершать две литургии на разных языках. Здесь тоже жили и русские, и кряшены. Но в наши дни это уникальный опыт создания подобного культового сооружения в республике.

— Сейчас это будет первый храм, в котором одновременно будут совершаться литургии на двух разных языках. Еще один пример был в 1990-е годы в Петропавловском соборе Казани, когда в нижнем храме (храм там двухэтажный) располагалась кряшенская община, которую возглавлял ныне покойный отец Павел Павлов, наш духовник. Вот как раз его молитвами мы и движемся, он возглавлял всех кряшен в Татарстане. С его благословения мы молимся на всей пестречинской земле, и в прошлом году владыка, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест и камень на месте будущего строительства храма, — пояснил отец Ярослав.

«В Приказанье всего один райцентр, где нет православного храма»

В минувшее воскресенье в Пестрецах после окончания литургии духовенство церковного округа, жители села и представители администрации района совершили крестный ход от временного храма на ул. Медиков к месту будущего строительства соборного храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца, где был отслужен молебен. По словам прихожан, они более 30 лет мечтают о собственном храме. Год назад район выделили участок для строительства, где провели торжественное освящение креста и закладку камня в основание храма.

В минувшее воскресенье в Пестрецах совершили крестный ход к месту строительства соборного храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. скриншот realnoevremya.ru/ vk.com/okrugpestretsy

— Нужно отметить, что в ближайшем Приказанье у нас всего один райцентр, в котором до сих пор нет полноценного православного храма. Конечно, для нас, православных русских, кряшен, удмуртов и марийцев — всех, кто здесь живет, это является большой скорбью. Само слово «Пестрецы» этимологически отсылает нас к понятию «пестрый», то есть пестрый народ, это как раз множество разных этносов, живущих в одном месте. Слава Богу, на этой неделе состоялось торжественное событие — освящение полумесяцев уже на третью мечеть в селе Пестрецы, а православного храма полноценного до сих пор нет.

По словам отца Ярослава, сейчас верующие молятся в приспособленном под храм здании, где раньше было отделение гинекологии и хирургии: «Там был абортарий, гинекология была. Православных людей это, конечно, очень тревожит и печалит. Большинство людей даже предпочитает не ездить и не ходить в этот храм, в котором раньше совершались такие медицинские вмешательства». Сейчас в селе Пестрецы проживают около 15 тысяч человек, и вокруг также большая агломерация кряшенских сел, в которых нет своей церкви. Поэтому новый храм станет важным духовным центром для множества православных христиан, порядка 25 тысяч человек, убежден благочинный Пестречинского округа. По его словам, власти района и республики с большим сочувствием, вниманием и поддержкой относятся к чаяниям православных.

Сейчас верующие молятся в приспособленном под храм здании. скриншот realnoevremya.ru/vk.com/hrampestretsy

— Единственной преградой, которая мешает начать строить храм, являются электрические сети. Проект и необходимая техническая документация уже есть, мы готовы начать строить. Ктитор готов пожертвовать сумму на начало стройки, чтобы сделать нулевой цикл. Можем начать уже в этом году, но мешают эти линии на участке. Понятно, что перенос сетей — большое дело и в нынешней ситуации, возможно, не самое простое. Но я еще раз хотел бы обратить внимание — для победы на фронтах нужно, чтобы в тылу была молитва, и эта молитва должна быть в храмах. А в Пестрецах своего православного храма, к сожалению, нет, — отметил священнослужитель.

Общая площадь застройки будущего храма — около 400 квадратных метров. За основу взяли проект Духосошественской церкви Казани, где раньше был театр кукол. Новый храм в Пестрецах сможет вмещать более 300 прихожан одновременно.

Общая площадь застройки храма — около 400 кв. м, за основу взяли проект Духосошественской церкви Казани, где раньше был театр кукол. скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта храма

Но пока линии электропередач остаются на участке, стройка не начнется, пояснил отец Ярослав:

— Решить вопрос с сетями обещают уже много лет, к сожалению, все это обещаниями и заканчивается. Митрополит, мы и прихожане обращались к раису Татарстана, чтобы республика помогла, нашла необходимые средства для переноса сетей. Без участия республики это дело не сдвинется. А республике, я считаю, нужно, чтобы во всех райцентрах, где проживают православные, был для них храм. В Пестрецах около половины населения — православные.



Символичный храм в Званке

Свои сложности с возведением и другого православного храма в Пестречинском районе — в селе Званка. Здесь планируют построить небольшой храм-часовню на 50 человек в честь святого Иоанна Русского. Проект разработали в архитектурной мастерской «Старая Казань» Павла Тиняева.

— Он будет очень символично расположен на озере, на противоположном берегу от мечети. Это авторский проект, очень интересный, такого у нас больше нет, разработан специально для этого места, — пояснил благочинный Пестречинского округа.

По его словам, храм будет небольшой, но в нем будет трапезная и все необходимое для совершения служб. Небольшой спуск будет вести к озеру, где можно будет совершать торжественное освящение воды в дни Крещения Господня.

В Званке построят храм-часовню в честь святого Иоанна Русского. Проект разработали в архитектурной мастерской «Старая Казань» Павла Тиняева. скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта храма

— Сложность проекта в том, что до начала его построения необходимо сделать большую опорную стенку, так как это склон у озера и одной границей храм почти подступает к водоему, поэтому необходимо укрепить берег. Сейчас специалисты заканчивают работу над технической проектной документацией по опорной стенке и по самому храму. А мы ищем средства, чтобы приступить к строительству, — сообщил отец Ярослав.

Благодаря помощи района с этого участка уже удалось перенести линии электропередач: «Они были не таких больших мощностей, как в Пестрецах, но именно поэтому все удалось сделать быстро. Возможно, стройка начнется уже этой поздней осенью либо в начале весны», — сообщил он.

