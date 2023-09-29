В Татарстане построят храм с двумя алтарями и службами на разных языках
В будущем храме в честь Николая Чудотворца в Пестрецах одновременно смогут молиться русскоязычные и кряшены
Жители Пестрецов, где половина населения — православные христиане, с нетерпением ждут начала строительства в райцентре соборного храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. Место уже определено, заложено основание уникальной церкви, где службы будут идти одновременно на двух языках — русском и татарском, но дело сдерживает затянувшийся вопрос переноса электрических сетей на участке. Еще один новый православный храм в районе появится в селе Званка, где надеются приступить к работе до конца этого года. Подробности — в материале «Реального времени».
Первый храм со службами на двух языках
История Пестрецов берет начало в ХVI веке, когда после присоединения Казани Иван Грозный поручил построить на берегу Волги Троице-Сергиев монастырь. Его затем перенесли в другое место, а настоятель монастыря, чтобы удержать костромских мастеров, уговорил их поселиться на дарованной земле на берегу Меши — этот поселок и стали называть Троицкой Пустошью.
Первый деревянный храм в Троицкой пустоши (сейчас Пестрецы) упоминается еще в письменных источниках XVII века. Затем в селе отстроили каменный храм. Но в годы лихолетья — 1930-е — он сильно пострадал, часть конструкций разрушили, а уцелевшие постройки заняли торговые отделы и ресторан.
Самое примечательное, что это будет первый в Татарстане православный храм, где службы будут идти сразу на двух языках. По словам отца Ярослава, так пожелали сами прихожане, основу которых составляют русскоязычные верующие и кряшены:
— С учетом чаяний и пожеланий самих прихожан храм будет поделен на два отдельных помещения с двумя разными алтарями и разными молельными залами, в которых можно будет одновременно совершать литургию на двух разных языках, не мешая друг другу — на церковно-славянском и на кряшенском.
До революции примеры подобных храмов в регионе уже были. Например, в селе Русская Серда также был схожий храмовый комплекс с разными молельными залами, где можно было совершать две литургии на разных языках. Здесь тоже жили и русские, и кряшены. Но в наши дни это уникальный опыт создания подобного культового сооружения в республике.
— Сейчас это будет первый храм, в котором одновременно будут совершаться литургии на двух разных языках. Еще один пример был в 1990-е годы в Петропавловском соборе Казани, когда в нижнем храме (храм там двухэтажный) располагалась кряшенская община, которую возглавлял ныне покойный отец Павел Павлов, наш духовник. Вот как раз его молитвами мы и движемся, он возглавлял всех кряшен в Татарстане. С его благословения мы молимся на всей пестречинской земле, и в прошлом году владыка, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест и камень на месте будущего строительства храма, — пояснил отец Ярослав.
«В Приказанье всего один райцентр, где нет православного храма»
В минувшее воскресенье в Пестрецах после окончания литургии духовенство церковного округа, жители села и представители администрации района совершили крестный ход от временного храма на ул. Медиков к месту будущего строительства соборного храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца, где был отслужен молебен. По словам прихожан, они более 30 лет мечтают о собственном храме. Год назад район выделили участок для строительства, где провели торжественное освящение креста и закладку камня в основание храма.
— Нужно отметить, что в ближайшем Приказанье у нас всего один райцентр, в котором до сих пор нет полноценного православного храма. Конечно, для нас, православных русских, кряшен, удмуртов и марийцев — всех, кто здесь живет, это является большой скорбью. Само слово «Пестрецы» этимологически отсылает нас к понятию «пестрый», то есть пестрый народ, это как раз множество разных этносов, живущих в одном месте. Слава Богу, на этой неделе состоялось торжественное событие — освящение полумесяцев уже на третью мечеть в селе Пестрецы, а православного храма полноценного до сих пор нет.
По словам отца Ярослава, сейчас верующие молятся в приспособленном под храм здании, где раньше было отделение гинекологии и хирургии: «Там был абортарий, гинекология была. Православных людей это, конечно, очень тревожит и печалит. Большинство людей даже предпочитает не ездить и не ходить в этот храм, в котором раньше совершались такие медицинские вмешательства». Сейчас в селе Пестрецы проживают около 15 тысяч человек, и вокруг также большая агломерация кряшенских сел, в которых нет своей церкви. Поэтому новый храм станет важным духовным центром для множества православных христиан, порядка 25 тысяч человек, убежден благочинный Пестречинского округа. По его словам, власти района и республики с большим сочувствием, вниманием и поддержкой относятся к чаяниям православных.
— Единственной преградой, которая мешает начать строить храм, являются электрические сети. Проект и необходимая техническая документация уже есть, мы готовы начать строить. Ктитор готов пожертвовать сумму на начало стройки, чтобы сделать нулевой цикл. Можем начать уже в этом году, но мешают эти линии на участке. Понятно, что перенос сетей — большое дело и в нынешней ситуации, возможно, не самое простое. Но я еще раз хотел бы обратить внимание — для победы на фронтах нужно, чтобы в тылу была молитва, и эта молитва должна быть в храмах. А в Пестрецах своего православного храма, к сожалению, нет, — отметил священнослужитель.
Общая площадь застройки будущего храма — около 400 квадратных метров. За основу взяли проект Духосошественской церкви Казани, где раньше был театр кукол. Новый храм в Пестрецах сможет вмещать более 300 прихожан одновременно.
Но пока линии электропередач остаются на участке, стройка не начнется, пояснил отец Ярослав:
— Решить вопрос с сетями обещают уже много лет, к сожалению, все это обещаниями и заканчивается. Митрополит, мы и прихожане обращались к раису Татарстана, чтобы республика помогла, нашла необходимые средства для переноса сетей. Без участия республики это дело не сдвинется. А республике, я считаю, нужно, чтобы во всех райцентрах, где проживают православные, был для них храм. В Пестрецах около половины населения — православные.
Символичный храм в Званке
Свои сложности с возведением и другого православного храма в Пестречинском районе — в селе Званка. Здесь планируют построить небольшой храм-часовню на 50 человек в честь святого Иоанна Русского. Проект разработали в архитектурной мастерской «Старая Казань» Павла Тиняева.
— Он будет очень символично расположен на озере, на противоположном берегу от мечети. Это авторский проект, очень интересный, такого у нас больше нет, разработан специально для этого места, — пояснил благочинный Пестречинского округа.
По его словам, храм будет небольшой, но в нем будет трапезная и все необходимое для совершения служб. Небольшой спуск будет вести к озеру, где можно будет совершать торжественное освящение воды в дни Крещения Господня.
— Сложность проекта в том, что до начала его построения необходимо сделать большую опорную стенку, так как это склон у озера и одной границей храм почти подступает к водоему, поэтому необходимо укрепить берег. Сейчас специалисты заканчивают работу над технической проектной документацией по опорной стенке и по самому храму. А мы ищем средства, чтобы приступить к строительству, — сообщил отец Ярослав.
Благодаря помощи района с этого участка уже удалось перенести линии электропередач: «Они были не таких больших мощностей, как в Пестрецах, но именно поэтому все удалось сделать быстро. Возможно, стройка начнется уже этой поздней осенью либо в начале весны», — сообщил он.
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