В Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили 99,9% многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили почти все многоквартирные дома — 99,9% от общего числа. Об этом сообщил замначальника ГЖИ — заместитель главного государственного жилищного инспектора республики Ирек Шайдуллин на пресс-конференции.

— По состоянию на 27 сентября из 17 834 многоквартирных домов размещены паспорта готовности 17 618 домов, что составляет 99,9%. Паспорт готовности говорит о том, что в доме в принципе выполнены все работы как технического характера, так и работы по устранению неисправностей на инженерных сетях, — рассказал он.

Ирек Шайдуллин заявил, что в целом многоквартирные дома Татарстана готовы к эксплуатации в осенне-зимний период.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.

Как заявили в Гидрометцентре Татарстана, температуры на 4—5 градусов превышают климатическую норму. В среду, 27 сентября, зафиксировали от +17 до +19°С, а в полдень четверга, 28 сентября, — от +16 до +18°С.

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Татьяна Демина