РКН начнет блокировать незарегистрированные аккаунты блогеров в соцсетях

Фото: Мария Зверева

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство может потребовать от соцсетей заблокировать аккаунты блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, которые не зарегистрированы в специальном перечне.

Он подчеркнул, что такие каналы не имеют права на размещение рекламы, а другие пользователи не могут репостить их материалы.

Субботин уточнил, что в случае отсутствия регистрации блогеры также не могут собирать пожертвования. На данный момент для владельцев страниц штрафы за отсутствие регистрации не предусмотрены, однако Роскомнадзор вправе направлять запросы к соцсетям о блокировке таких аккаунтов до выполнения требований закона.

Он добавил, что репосты с незарегистрированных страниц не караются штрафами, но если такой репост будет сделан с зарегистрированной страницы, это может привести к исключению ее из перечня блогеров.

Напомним, что в 2024 году Роскомнадзор (РКН) удалил и заблокировал почти 800 тыс. интернет-материалов с запрещенным контентом, что на 19% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства.

Анастасия Фартыгина