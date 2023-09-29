Раис Татарстана подписал закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. Их освободят от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно.

В последующем владельцам электрокаров в Татарстане предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок. Она будет действовать с 1 января 2029 года по 31 декабря 2030 года.

Поправки вносят в закон Татарстана «О транспортном налоге». Они касаются владельцев легковых и грузовых машин, мотоциклов, мотороллеров и автобусов, оснащенных только электрическими двигателеями.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Законопроект о налоговых льготах для владельцев электромобилей Госсовет Татарстана принял 14 сентября на 47-м заседании. За него парламентарии проголосовали единогласно.

Депутат Госсовета Татарстана Ильдар Шамилов объяснил, что цель внесения поправок — стимулирование использования электротранспорта в республике и развитие зарядной инфраструктуры. По его словам, в регионе зарегистрировано лишь 299 электрокаров, а в целом по России — около 4,5 тысячи.

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Татьяна Демина