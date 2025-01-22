Альберт Багаутдинов: «Шаймиев сказал, что Татарстан должны узнать в мире через спорт»

Глава Центра спортивной подготовки вспоминает, как преобразовывалась спортивная Казань

Альберт Багаутдинов. Фото: Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В этом году исполняется 20 лет с празднования 1000-летия Казани. Республика воспользовалась этим грандиозным событием, чтобы совершить качественный скачок и перейти из спортивных аутсайдеров к статусу «Казань — столица чемпионов». Подробнее о том, как это происходило, и о других достижениях столицы РТ в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель Центра спортивной подготовки Татарстана Альберт Багаутдинов.

«Мы первые в России постелили беговую дорожку Мондо»

— Альберт Шамильевич, что поменялось в спортивной жизни Казани с празднованием 1000-летия?

— Без него мы бы не поднялись на нынешний уровень — это однозначно. Этому мероприятию было посвящено, к примеру, проведение чемпионата мира по хоккею с мячом, на двух стадионах «Ракета» и «Трудовые резервы», что позволило провести реконструкцию обоих спортобъектов, используя финансирование из бюджетов республики и города. Мэр Камиль Исхаков в этом плане помогал на всю катушку. Поскольку я работал под его руководством, возглавляя спорткомитет Казани, напомню, что три команды финансировались из столичного бюджета. Футбольный клуб «Рубин», гандбольный «КАИ-Зилант» и уже упомянутая «Ракета» по хоккею с мячом. Помимо этого, на них выделялись небольшие суммы из бюджета Татарстана согласно целевому постановлению Кабмина республики. Тогда еще был жив-здоров Альберт Асхарович Камалеев, руководитель Советского района города, и он помог, и Камиль Шамильевич — максималист по натуре, поддержал проект реконструкции названных стадионов.

Начиналось все с международного турнира по хоккею с мячом на призы правительства России, проведенного в 2000 году, что служило раскруткой Казани на международной арене и позволяло развивать инфраструктуру. Мы еще должны вспомнить о нескольких этапах реконструкции Центрального стадиона. Первая была проведена в момент выхода «Рубина» из второй лиги в первую и была связана с необходимостью оснащения стадиона полем с подогревом, как требовала Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

— «Рубину» в это время пришлось перекочевать на стадион «Электрон».

— Да, а на Центральном мы оснащали трибуны пластиковыми сиденьями, системой подогрева, и это тоже входило в работу по развитию инфраструктуры. Причем зрители замечали изменения, связанные с футболом, а мы же реконструировали и часть стадиона, связанную с легкой атлетикой. К примеру, мы первые в России постелили беговую дорожку Мондо, итальянского производства. Это же покрытие использовалось на Олимпиаде в Атланте 1996 года, и его привезли к нам благодаря содействию итальянского бизнесмена Джузеппе Спарты.



На совещании Федерации прыжков в воду. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Центральный стадион отвечал требованиям ФИФА, УЕФА и ИААФ»



— Хозяина известной казанской пиццерии?

— Да, сеньор Спарта задействовал свои связи, привез сюда специалистов, уложивших это покрытие, причем это обошлось нам в два раза дешевле, чем предлагалось подобными же российскими фирмами. Футбольный стадион реконструировали при сотрудничестве со швейцарской фирмой «Мотоматикс».

В итоге мы поначалу провели первенство России по легкой атлетике, это придало огромный импульс развитию легкой атлетики и, я считаю, способствовало завоеванию бронзовой олимпийской медали нашим прыгуном Денисом Капустиным. Затем стадион был готов к проведению международных турниров — Мемориалу братьев Знаменских, который дважды проводился в Казани. После всех этих преобразований в совокупности наш Центральный стадион отвечал всем необходимым требованиям ФИФА и УЕФА для проведения международных матчей и ИААФ, международной федерации легкой атлетики, которая сертифицировала разнообразные рекорды, установленные в чаше нашего стадиона.

Мы чувствовали себя первопроходцами, даже не представляя поначалу, как составлять совместные контракты с иностранными фирмами-подрядчиками, поскольку изначально эта часть работы находилась в ведении федеральных органов. Мы же, начав эту работу с управлением по реконструкции города, действовали в одной упряжке. Не надо забывать о том, что после победы «Ак Барса» в хоккейном чемпионате страны мы отремонтировали «Спорт Сарае», наш старый ледовый дворец, реконструированный для участия в Кубке европейских чемпионов. Когда наш первый президент республики, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев сказал, что «Татарстан должны узнать в мире через спорт», так оно и произошло в итоге. Сейчас все прекрасно знают, что такое Татарстан и что такое, к примеру, Казахстан.

— Кстати, на тот момент наставник баскетбольного УНИКСа Станислав Еремин именно эту путаницу приводил в пример, когда только-только возглавил казанскую команду.

— Я считаю, что уже к середине девяностых у нас начали приходить к пониманию, что необходимо поднимать наш любимый город, способствовать его узнаванию на мировой карте. Кстати, к 1000-летию Казани приурочили строительство «Татнефть Арены».

Уже когда мы получили спортивную инфраструктуру к празднованию 1000-летия Казани, начали обсуждать с министром спорта республики Маратом Мансуровичем Бариевым возможности проведения у нас международных стартов, остановившись на Универсиаде, изучая требования, выдвигаемые к ее проведению. После изучения всех требований Марат Мансурович пошел к Минтимеру Шариповичу с предложением о проведении Универсиады. Был создан оргкомитет по проведению Универсиады, с премьер-министром республики, нынешним раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Началась череда зарубежных командировок, презентации, демонстрация возможностей республики. Правда, на первый раз пришлось уступить право проведения Универсиады Шэньчжэню, ставшему хозяином в 2011 году, но зато 2013-й был уже гарантированно за нами.

Альберт Багаутдинов (крайний справа) с ветеранами татарстанского спорта. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Два года отсрочки позволили нам еще лучше подготовиться»

— Ильсур Метшин, вспоминая о том, как мы поначалу уступили Шэньчжэню, а уже потом посетили этот город, делился тем, что поразился его возможностям.

— Между тем мы уступили на голосовании только два голоса. Но тут надо признать, что мы не успели бы к 2011 году подготовиться так хорошо, как это сделали в 2013-м. Эти два года отсрочки позволили нам еще лучше подготовиться, более пунктуально изучить все требования и, что главное, создать инфраструктуру, которую сейчас справедливо называют наследием Универсиады.

Кстати, я отмечаю, что сейчас по отношению к нашей республике есть определенные нотки зависти. Но я хочу заметить, что все, что было сделано во благо татарстанского спорта, сделано и для всей России, и все спортивные объекты, которые есть у нас, — это все российское достояние. Просто мы старались, стремились сделать все как можно лучше для спортсменов, тренеров, создавая эту инфраструктуру. Под словом «мы» я имею в виду Минтимера Шариповича и Рустама Нургалиевича, Камиля Шамильевича и Ильсура Раисовича, всех наших министров спорта. Надо стремиться, и все получится.

Вот мы с вами общаемся на территории лыжно-биатлонного комплекса. Когда наши лыжники, как профессионалы, так и любители, биатлонисты могли мечтать о таком? Причем необходимо понимать, что здесь очень востребованная и дорогая земля, которую можно было бы отдать под индивидуальное жилищное строительство. Но руководство республики и города отдало эту землю под спорт, под здоровье своих граждан.

— Всем, кто завидует, можно вспомнить страницы истории, когда татарстанец Утробин поднимал лыжи в Московской области, Симашев — в Москве, Сафин — в Ленинграде, а Ольга Данилова уже в российские времена покинула республику, выступая за Александров Владимирской области.

— Да, покинув расцветший за последние десятилетия Закамский регион, откуда она родом. Касаемо советских времен — все объясняется просто, поскольку политика партии диктовала централизацию, когда многие лучшие кадры перебирались в федеральные центры, касаемо спортсменов еще многое объяснялось необходимостью служить в рядах Вооруженных сил. И это еще хорошо, что кто-то из спортсменов продолжил свои карьеры, зачастую бывало так, что перспективный спортсмен уходил в армию, заканчивал там и на родину уже не возвращался.

Зато сейчас у нас есть возможности в решении вопросов ведущих спортсменов, чтобы они не задумывались о переходе в команды других регионов, а выступали за Татарстан. Здесь особую благодарность заслуживают президенты федераций, которые зачастую вкладывают средства для развития видов спорта, которыми они руководят. Опять же, возвращаясь к президенту Федерации лыжных гонок Ильшату Шаеховичу Фардиеву, поскольку мы находимся на его объекте. Да таких людей на руках носить надо! Они сами ценят и любят своих спортсменов, потому что чувство спортивной победы дарит радость болельщикам.

Багаутдинов (крайний справа) с юными прыгунами в воду. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Энтузиазм был огромный»

— Вы сами испытывали это чувство радости, занимаясь каким-либо видом спорта?

— У нас в школе работал замечательный учитель физкультуры Юрий Трифонович Петров, у которого я тренировался, специализируясь на легкой атлетике, занимаясь ею с 1973 по 1979 год. Он также тренировал в спортшколе, где была собрана замечательная плеяда легкоатлетов. К примеру, младший брат Юрия Трифоновича, Леонид, установил рекорд республики в десятиборье.

Это было время тотального дефицита, шефы с заводов изготавливали нам тренажеры для занятий, плюс мы сами мастерили все необходимое для учебно-тренировочного процесса. Сам я специализировался на беге на средние дистанции, начиная с 800 метров, но пробовал себя и в том же десятиборье, хотя для нас, юношей, тогда это был комплекс из восьми легкоатлетических дисциплин. Энтузиазм занимающихся был огромный, представь, что единовременно у нас могли заниматься более трех десятков легкоатлетов, ну и результаты были соответствующими. Командой школы мы дважды выигрывали Ленинскую эстафету, обыгрывая курсантов Суворовского училища, что никто не мог сделать. Отмечу, что мы были многогранны, выступая и как лыжники, потому что зимой в обязательном порядке тренировались в лыжном беге, успешно играли в баскетбол. В целом, я считаю, что это было золотое время для развития легкой атлетики в моем родном Кировском районе.

В большой компании легенд татарстанского спорта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Бывший ректор Поволжского университета спорта Эрик Аухадеев соревновался в легкой атлетике раньше вас?

— Значительно, при этом, будучи хорошо знаком с ним, я хотел бы сказать про уникальность Эрика Ильясовича. Он становился чемпионом РСФСР на дистанции 110 метров с барьерами, на его счету был рекорд республики в спринте. А лично мы познакомились уже 50 лет назад, когда я пришел учиться на факультет физвоспитания Пединститута и стал слушателем его замечательных лекций по анатомии. Как он преподносил свой предмет, буквально овладевая аудиторией, это мало кому дано, в результате очень сложный и, казалось бы, скучноватый предмет воспринимался с огромным интересом. И это дало свои плоды: когда мы в Министерстве спорта проводили научную конференцию с докторами наук, то я разговаривал с ними на равных, с пониманием предмета.

— В министерство вы пришли после работы в «Рубине», где были начальником команды. А до этого возглавляли спорткомитет города?

— Да, с 1991 по 1995 год был заместителем руководителя, работая под началом Валерия Баранова, а затем четыре года руководил спорткомитетом, с 1995 по 1999 год, откуда ушел в «Рубин». Казалось бы, сложнейший период, но нам в наследство достались спортсмены, подготовленные еще в советские времена. Целая плеяда гребцов, с участником Олимпиады в Атланте Александром Устиновым, борцы, те же самбисты из семейства Мадьяровых. Кстати, именно их успехи способствовали тому, что был построен специализированный зал борьбы «Батыр». Потому что поначалу они тренировались в ДК химиков, в зале для танцев, достигая результатов международного уровня. Туда же перебрались дзюдоисты, представители вида спорта, который делегировал в олимпийскую Атланту Зульфию Гарипову. Вообще, родоначальники дзюдо — Владимир Иванович Осипов, работавший в те годы на «Трудовых резервах», и Евгений Петрович Зюрнин, тренировавший в КАИ.

Со всеми я взаимодействовал, но, что любопытно, никогда не думал о возможности своей работы в спорткомитете города. В те времена была тенденция выборов руководителей различных структур, и вот перед церемонией выборов председателя спорткомитета города предложили мою кандидатуру, хотя я вообще не претендовал на этот пост. В итоге голосования совсем немного отстал от победителя Валерия Баранова, который со временем пригласил меня на роль своего заместителя. С тех пор работаю в спорте — почти три с половиной десятка лет.

