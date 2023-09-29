Владимир Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступит с видеообращением и поздравит граждан с днем воссоединения новых регионов со страной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией, — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что общение Владимира Путина с главами новых регионов России проходит регулярно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий памятную дату — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с государством, — накануне. Он будет отмечаться 30 сентября.



С инициативой учредить в России новый праздник также выступил сам Владимир Путин. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 12 сентября. Спустя неделю — 19 сентября — депутаты приняли его.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства и главы присоединенных территорий.



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Максим Кокунин