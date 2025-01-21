В Татарстане ограничили движение на трассе М-5 «Урал» из-за погодных условий
В Татарстане ввели временные ограничения на движение автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на автодороге М-5 «Урал» из-за неблагоприятных метеорологических и плохих дорожных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.
- Ограничения будут действовать до тех пор, пока погода не улучшится.
Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным снегом, ветром и ограниченной видимостью — с 17:00 мск в Татарстане ввели временные ограничения на движение для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей на трех участках федеральной трассы М-7 «Волга».
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