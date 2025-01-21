Суд обязал предпринимателя в Лениногорске возместить ущерб школьнице за нарушение трудового законодательства

Фото: Ирина Плотникова

В Лениногорске суд вынес решение в отношении предпринимателя, обязав его внести запись о стаже в трудовую книжку несовершеннолетней школьницы, выплатить ей зарплату и компенсировать моральный вред за сверхурочную работу и невыплату заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Прокуратура Татарстана сообщила, что вместо трудового договора с девушкой был подписан договор оказания услуг, что является нарушением трудового законодательства.

Работодатель уволил школьницу в августе, однако не выполнил свои обязательства по выплате средств за выполненные задачи, включая компенсацию за работу в выходные дни. Теперь предпринимателю предстоит расплатиться за свою неправомерную практику.

Анастасия Фартыгина