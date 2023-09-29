Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября. Он затронет граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

Документ предполагает увольнение в запас тех призывников, чей срок службы истек. В период с 1 октября по 31 декабря текущего года будут призваны 130 тыс. человек.

В Минобороны России заявили, что осенний призыв — 2023 будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в новых регионах. Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября, срок военной службы по призыву составит, как и прежде, 12 месяцев.



realnoevremya.ru (архив)

В России нет каких-либо планов на проведение дополнительной мобилизации. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский обратил внимание, что «желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко