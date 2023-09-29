Замир Кабулов: «Мы не занимаемся прорывами, мы занимаемся решением проблемы»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов)

В пятницу в Казани состоялось пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Помимо 11 постоянных стран — участников форума во встрече приняли участие делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ и Турции. Специальным гостем стал исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки. На заседании побывал корреспондент «Реального времени».

«Татарстан находится на пересечении важнейших торговых артерий»

Очередная, пятая по счету, встреча в рамках Московского формата консультаций по Афганистану впервые прошла в Казани. Открывший заседание раис Татарстана Рустам Минниханов отметил символичность выбранного места.

— Татарстан находится на пересечении важнейших торговых артерий, соединяющих в едином торговом пространстве все государства, делегации которых здесь сегодня собрались… В 922 году в Волжской Булгарии предками татар на государственном уровне был принят ислам, что сделало нас неотъемлемой частью огромного мусульманского мира. А также это во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока, Севера и Юга», — заявил Минниханов.

В контексте повестки заседания он отметил растущий интерес общественно-политических и деловых кругов Татарстана к работе на афганском направлении, что проявилось во время визита делегации этой страны во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли в Казань для участия в форуме «Россия — Исламский мир», который прошел в мае текущего года.

Открывший заседание Московского формата консультаций по Афганистану в Казани раис Татарстана Рустам Минниханов отметил символичность выбранного места. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Поддержка гуманитарных связей также является неотъемлемой частью нашего взаимодействия. Ряд наших татарстанских компаний ведут работу в Афганистане, — добавил раис республики.

«У нас вызывают беспокойство попытки внерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении»

Председательствующий на заседании спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов также отметил вклад Татарстана в процесс афганского урегулирования.

Отмечая важность решения этого вопроса, Кабулов напомнил, что в сегодняшней встрече должен был принять участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его визит в столицу Татарстана был отменен в самый последний момент «из-за срочного изменения рабочего графика».

Однако глава российского внешнеполитического ведомства направил участникам приветственное послание, которое зачитал Кабулов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У нас вызывают беспокойство попытки внерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении. Полноценное объединение усилий стран региона с государствами — членами блока НАТО возможно только при условии, что последние в полной мере понимают всю ответственность за печальные итоги своего 20-летнего военного присутствия в регионе, окончившегося полным фиаско. Страны Запада, нанесшие афганскому народу невосполнимый урон, должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления. В этой связи блокирование Вашингтоном афганских банковских авуаров — это контрпродуктивно и лишь усугубляет положение дел, осложняя и без того непростые условия жизни простых афганцев, — написал Лавров.

Он особо подчеркнул, что считает неприемлемым возвращение военной инфраструктуры США и НАТО при любых обстоятельствах, и какими бы предлогами они не обосновывались.

«За последние полвека Афганистан столкнулся со многими политическими и экономическими, социальными, особенно внутренними кризисами легитимности»

Впрочем, похоже, что новые власти Афганистана и сами это понимают, в полной мере «наевшись» и философией НАТО, и современными западными «ценностями».

— За последние полвека Афганистан столкнулся со многими политическими и экономическими, социальными, особенно внутренними кризисами легитимности, которые вызывали множество проблем. Научно-практически опыт показал , что причинами кризиса были западные модели и порядки, игнорирующие нашу географию, историю, культуру, религиозные и социальные особенности, — заявил, хоть и на плохом, но все же русском языке, исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана, член руководства запрещенного в России движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки.

Он акцентировал внимание участников заседания на том, что, по его мнению, за последние 20 лет ни один так называемый инклюзивный режим не достиг таких результатов, как находящееся в данный момент у власти временное правительство Афганистана.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки: «За последние полвека Афганистан столкнулся со многими политическими и экономическими, социальными, особенно внутренними, кризисами легитимности, которые вызывали множество проблем». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы с поддержкой Бога и народа верили, что как только оккупация (НАТО — прим. ред.) закончится, мы заложим фундамент независимого, мирного и процветающего государства… С помощью московского формата встреч и других форматов мы заверили регион и мир, что ситуация с безопасностью в Афганистане наладится, и обещали, что исламский эмират Афганистана как ответственное правительство не допустит какой-либо угрозы. Это обещание было выполнено. За последние 2 года восстановили политическую безопасность, смогли профессионально уничтожить укрытия ИГИЛ** по всей стране и сорвали последнюю попытку крупного заговора против безопасности всего региона, включая Афганистан. Мы, несмотря на санкции, закончили войну без какой-либо помощи. И создали надежную безопасность. Мы сформировали правительство, хорошо боролись с наркотиками, организовали доступ к правосудию, который распространен на каждый район и деревню, — поделился достигнутыми результатами Амир Хан Муттаки.

Он предостерег страны, а особенно государства-соседей, от навязывания моделей управления Афганистану, а вместо этого призвал сосредоточится на официальном вовлечении исламского эмирата во все сферы сотрудничества.

— Чтобы мы могли, с одной стороны остановить вмешательство недоброжелателей, с другой — воспользоваться возможностями Евразии для региональной стабильности и процветания. Сейчас, когда оккупация Афганистана закончилась, безопасность восстановлена и есть политическая воля, настало время реализовать проекты, ориентированные на Афганистан. Мы готовы предоставить все необходимые возможности для укрепления региональных связей: транспорта, передачи энергии. Сейчас как никогда благоприятна ситуация для развития торгового коридора «Север-Юг».

Кроме того, и.о. главы МИД временного правительства Афганистана подтвердил готовность работать в сфере приграничного сотрудничества: предотвращать перемещение контрабандистов, противодействовать ИГИЛ**.

«Мы занимаемся решением проблемы»

В свою очередь, Замир Кабулов отметил, что несмотря на предпринимаемые новыми властями страны усилия, ситуация пока не столь радужна, как хотелось бы.

— На развитие ситуации негативно влияет активизации в регионе ИГИЛ** и других террористических группировок. Серьезную международную угрозу представляет афганский наркотрафик. По объему опиатов Афганистан остается крупнейшим поставщиком в мире. Конечно, стоит отметить предпринимаемые Кабулом шаги по искоренению наркоугрозы, и в добавлении к прошлогоднему запрету на выращивание опия, официально введенного в марте этого года запрета на культивация каннабиса. Судя по экспортным оценкам, это начинает давать положительные результаты. С другой стороны, прослеживается тревожная тенденция к росту производства синтетических наркотиков, — заметил Спецпредставитель президента России по Афганистану.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, Россия против западного вмешательства во внутренние дела Афганистана как независимого государства. Однако инклюзивное управление в Афганистане важно, прежде всего, для самих афганцев.

— Мы исходим из этого. Любая другая не инклюзивная структура недолговечна. Предыдущая тоже была не сильно инклюзивной, потому что была марионеточной, американской, а не афганской. Поэтому мы в этот раз хотели бы иметь инклюзивное, широкопредставительное правительство, которое больше всего думает об афганском народе, а не о чем-то другом…Рассчитываем на дополнительные конструктивные шаги Кабула по формированию этно-политически-инклюзивного кабинета министров в полном смысле этого слова. В дальнейшем это может стать основой для признания нового афганского руководства, — заявил Кабулов.

Впрочем, Россия не рассчитывает на скорое решение этого вопроса.

— Мы не занимаемся прорывами, мы занимаемся решением проблемы. Она требует терпения. Чем отличается позиция России и наших региональных партнеров, коллективного и отдельного взятого Запада? Они используют силу, влияние, принуждение. Мы исповедуем другую философию отношений, и она подразумевает терпеливое разъяснение, аргументацию. И дальше мы уповаем на Всевышнего и на жизнь, которая доубедит наших афганских партнеров в том, что надо улучшать систему госуправления в стране и больше думать о своем народе. Поэтому мы на прорывы не были нацелены, не рассчитывали. Мы люди терпеливые, последовательные и, надеюсь, что у нас это получилось, но мы это увидим по результатам. Пока это только надежды, — объяснил Кабулов.

Пока же Россия развивает двусторонние контакты в торгово-экономической области.

— Одним из наиболее перспективных направлений уже на данном этапе видим развитие системы международных транспортных коридоров. В первую очередь, МТК «Север-Юг» и его восточная ветвь. А также проект транспортного маршрута Россия — Оренбургская область- Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. Важнейшим элементом здесь остается безопасность, — резюмировал спецпредставитель президента России по Афганистану.

По итогам заседания Замир Кабулов заявил, что Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания Московского формата в Казани.

— Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана, у таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации, — сказал он.

1 / 46 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

*Организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России



**Международная террористическая организация «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической. Ее деятельность на территории России запрещена.