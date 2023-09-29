В Казани проходит заседание московского формата по Афганистану

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани проходит пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В мероприятии принимает участие в том числе и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для участия в заседании в Казань прибыли представители запрещенного в России движения «Талибан»*. В работе форума принимают участие глава республики Татарстан Рустам Минниханов, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки, а также делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ и Турции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Страны Запада должны взять на себя основное бремя по восстановлению Афганистана, — заявил Кабулов, добавив, что нельзя допустить, чтобы они ушли от ответственности за 20-летнее разрушение этой страны.

Однако, по его словам, в настоящее время, в отличие от стран-соседей этого государства, коллективный запад игнорирует важнейшие проблемы, с которыми столкнулся Афганистан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время Россия только за недавнее время передала одну тысячу тонн продовольствия. В середине сентября в Кабул доставлен очередной гуманитарный груз, собранный афганской диаспорой, проживающей в России.

По словам Кабулова, Россия готова расширять сотрудничество, в том числе по налаживанию торговли и расширению транспортных коридоров, таких как «Север-Юг».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Афганистан имеет мощный потенциал для развития международного сотрудничества. За последние 2 года мы создали хорошие возможности для торговли, транзита и инвестиций. Без какой-то дискриминации мы готовы предоставить доступ к ним. И мы рассчитываем, что страны воспользуются этим предложением, учитывая свои национальные интересы, — заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки.

По словам высокопоставленного чиновника, новые власти региона рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество на равных в транспортных и энергетических проектах, но будут препятствовать вмешательству во внутренние дела государства.

— За последние 45 лет ни одна иностранная версия [политического устройства] не решила проблемы Афганистана, — подчеркнул Амир Хан Муттаки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основной на встрече станет тема инклюзивности временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. Планируется обсуждение вопросов борьбы против терроризма и наркопреступности.



*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Татьяна Демина, Галия Шакирова