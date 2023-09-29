Путин поручил экс-главе штаба «Вагнера» Трошеву сформировать добровольческие подразделения

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/ с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым

Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер», полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Поручение дано на встрече, на которой также присутствовал замминистра обороны страны Юнус-Бек Евкуров.

— На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции, — сказал Путин.

— Вы [Трошев — прим. ред.] сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом, — обратил внимание президент.

Помимо этого глава государства предложил обсудить вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции. Владимир Путин снова подчеркнул, что «вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми».

— Для страны, для родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал отечество, — сказал Путин.



В России нет каких-либо планов на проведение дополнительной мобилизации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он обратил внимание, что «желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач».



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Илина Хакимова