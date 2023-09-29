Владимир Путин: Россия сделает все, чтобы мировое большинство БРИКС ощутило перспективы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Во время председательства БРИКС Россия сделает все, чтобы мировое большинство, входящее в это объединение, чувствовало перспективы своего развития, заявил президент РФ Владимир Путин на международной парламентской конференции Россия — Латинская Америка.



— К России переходит председательство в БРИКС, и я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития, — приводит его слова ТАСС.

Он указал, что есть разное понимание происходящего в странах Латинской Америки и разное отношение к ее присоединению к БРИКС.

— Мы это все знаем, знаем различные веяния в разных политических сферах, особенно в преддверии разных политических событий внутри этих стран. Но БРИКС — это не какой-то военный союз. Это просто площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости, уважении друг друга, — подчеркнул он.

В Казани на саммите БРИКС, который запланирован на 2024 год, ожидаются главы 26 государств. Участие в саммите БРИКС в Казани примут первые лица России и дружественных стран.



Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре следующего года.

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Маргарита Головатенко