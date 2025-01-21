В России запретили отказывать в отпуске для жен и родителей раненых бойцов СВО
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает работодателям отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 35 дней для жен и родителей раненых участников специальной военной операции (СВО).
- Это нововведение нацелено на повышение правовой защищенности семей военнослужащих и улучшение условий ухода за раненым бойцом.
Изменения будут внесены в Трудовой кодекс России, и такой отпуск можно будет получить по медицинскому заключению. Также предлагается запретить отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 14 дней в году для родственников погибших или умерших военнослужащих, что должно помочь семьям быстрее восстановиться в сложных ситуациях.
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