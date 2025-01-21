В Казани приостановят водоснабжение на улицах Вишневского и Бойничной

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварийными работами на водопроводных сетях 22 января 2025 года с 09.00 и до окончания работ будет временно прекращена подача воды в домах по улицам Вишневского и Бойничной. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

В частности, без воды останутся жители по адресам: ул. Бойничная (дома 3, 3а, 6, 8) и ул. Вишневского (дома 55, 57, 59, 61).



Анастасия Фартыгина