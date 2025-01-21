Суд Бельгии прекратил дело о коррупции против Урсулы фон дер Ляйен

Суд Льежа в Бельгии принял решение не продолжать расследование по иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвиняемой в коррупционных действиях при закупке 1,8 млрд вакцин от COVID-19 на сумму €35 млрд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своем постановлении суд уточнил, что отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом, а также указал, что это решение распространяется на всех, кто присоединился к обвинению.

Таким образом, дело против фон дер Ляйен закрыто и дальнейшие действия по нему не будут предприниматься.

Анастасия Фартыгина