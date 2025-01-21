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Суд Бельгии прекратил дело о коррупции против Урсулы фон дер Ляйен

20:41, 21.01.2025
Суд Бельгии прекратил дело о коррупции против Урсулы фон дер Ляйен
Фото: скриншот из видео "Урсула фон дер Ляйен" с VK Видео

Суд Льежа в Бельгии принял решение не продолжать расследование по иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвиняемой в коррупционных действиях при закупке 1,8 млрд вакцин от COVID-19 на сумму €35 млрд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своем постановлении суд уточнил, что отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом, а также указал, что это решение распространяется на всех, кто присоединился к обвинению.

  • Таким образом, дело против фон дер Ляйен закрыто и дальнейшие действия по нему не будут предприниматься.
Анастасия Фартыгина

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