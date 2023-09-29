В Калужской и Курской областях уничтожили 11 украинских беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Средства ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны в России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 — над Курской, — сказано в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт позже написал в своем telegram-канале, что один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Беловском районе, обесточив пять населенных пунктов и больницу.

К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно, уточнил губернатор.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за сентябрь 2023 года превысили 17 тысяч человек. Также Украина лишилась 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова