Казанский судья получил назначение в Херсонский областной суд

Накануне в Вахитовском райсуде Казани провожали и чествовали судью Айрата Галлямова, поздравляя его с новым назначением. По Указу президента РФ Галлямов займет должность судьи Херсонского областного суда.



О выдвижении казанского судьи на эту вакансию «Реальное время» сообщало в июне, а в июле Высшая квалифколлегия судей РФ дала рекомендацию Галлямову для назначения в новый российский регион.

В Вахитовском райсуде Казани он отработал 11 лет, до этого еще 19 лет служил в прокуратуре, в том числе — расследовал преступления в сфере экономики (еще для выделения СК в самостоятельную структуру) и пять лет возглавлял прокуратуру Дрожжановского района.

В 2011-м Галлямов был удостоен звания «Заслуженный юрист Татарстана». В 2016-м именно он отправил на принудительное лечение Егора Сосина, сына миллиардера, обвиняемого в убийстве матери, а в 2022-м вынес оправдательный приговор профессору КНИТУ-КХТИ Руслану Гарипову по делу о превышении должностных полномочий. Позднее этот приговор отменили, но преследование самого профессора следователи прекратили по реабилитирующим основаниям, указав на отсутствие в его действиях элементов преступления.

Ранее зампред Вахитовского суда Казани Кадрия Трегулова была назначена судьей Пятого кассационного суда общей юрисдикции, который базируется в Пятигорске.