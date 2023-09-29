Татарстан — лидер в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты за семь месяцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — июля 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций Татарстана составила 58 525 рублей, следует из данных официальной статистики. Республика продолжает лидировать в Приволжском федеральном округе по ее размеру.



На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты по итогам семи месяцев в ПФО оказался Пермский край — 57 337 рублей, на третьем — Башкортостан (54 257 рублей), на четвертом — Самарская область (53 247 рублей). Топ-5 замыкает Нижегородская область — 51 919 рублей.

В восьми из 14 регионов Приволжского федерального округа среднемесячная зарплата по итогам января — июля не превысила 50 тысяч рублей. Наименьший ее размер зафиксирован в Мордовии — 44 090.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По сравнению с январем — июлем 2022 года среднемесячная зарплата увеличилась во всех регионах Приволжского федерального округа. Лидером по темпу роста стала Оренбургская область (+21,7%). Следом идут Чувашия (+19,7%), Марий Эл (+19,6%).

Татарстан по темпу роста среднемесячной зарплаты занял 4-е место. Она выросла по сравнению с семью месяцами прошлого года на 17,2%.

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата по итогам января — июля 2023 года составила 52 161 рубль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,3%.

Напомним, в июле 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59 578 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2022-го она увеличилась на 21%, а по отношению к июню этого года она сократилась на 4,9%.

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Татьяна Демина