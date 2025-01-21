В Казани за сутки зарегистрировано 84 ДТП, три с пострадавшими, привлекли 483 нарушителя ПДД

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана за сутки произошло 84 дорожно-транспортных происшествия, среди которых три инцидента с пострадавшими. В результате этих аварий травмы различной степени тяжести получили пассажир и два пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Одно из серьезных ДТП произошло на пешеходном переходе напротив дома №79 по улице Короленко. 22-летний водитель, поворачивая, не уступил дорогу и сбил 32-летнюю горожанку. Пострадавшая получила медицинскую помощь на месте происшествия и была отпущена.

Еще один случай произошел на улице Фатыха Амирхана, где водитель, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил 33-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В ходе контрольных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 394 водителя и 89 пешеходов. Из них 60 человек проигнорировали правила использования ремней безопасности, а 23 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, девять водителей были задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный снег, ветер и ограниченную видимость, с 17.00 мск в Татарстане ввели временные ограничения на движение для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей на трех участках федеральной трассы М-7 «Волга».



Анастасия Фартыгина