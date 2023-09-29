Раис Татарстана: России и Индии необходимо определить направления для сотрудничества

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром, прибывшим в Казань для участия в пятом заседании Московского формата консультаций по Афганистану, сообщает пресс-служба раиса республики.



— Особое удовольствие находиться здесь в Казани, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между Татарстаном и Индией, — отметил посол, поблагодарив Минниханова за теплый прием.

В свою очередь раис республики подчеркнул, что отношения России и Индии «опираются на прочные традиции дружбы и взаимного уважения. Татарстан вносит свой вклад в развитие российско-индийских отношений».

Минниханов выразил мнение, что России и Индии необходимо активизировать деловые контакты, в том числе организовать бизнес-делегации двух стран. Это позволило бы определить, какие направления будут интересны для сотрудничества.

В Казани проходит пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В работе форума принимают участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки, а также делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ и Турции.

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Маргарита Головатенко