Рустам Минниханов подписал закон о запрете усыновления для сменивших пол

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, устанавливающий запрет на усыновление детей лицами, сменившими пол. Дополнения внесены в Семейный кодекс республики.

Также в Татарстане лица, сменившие пол, не смогут быть опекунами и попечителями детей. Это положение закрепили статьей 134 Семейного кодекса республики.

Кроме того, внесение изменения в записи актов гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет считаться основанием для прекращения брака. Статья 13 Семейного кодекса Татарстана относится к ним также смерть и объявление судом одного из супругов умершим.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана принял законопроект о запрете лицам, изменившим пол, быть опекунами, попечителями и усыновителями детей, 14 сентября. Депутаты поддержали изменения в Семейный кодекс региона единогласно.



Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Изменения внесены в статью 16 Семейного кодекса государства.

Сменой пола не будут считаться медицинские вмешательства для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Одобрение на такие вмешательства должна будет давать врачебная комиссия медучреждения, подведомственного российскому Минздраву.



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Татьяна Демина