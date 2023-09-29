Зять Зиганшина попросил мэрию Казани изменить границы участков у своих «мавзолеев»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Компания АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» попросило у властей Казани изменить в Генплане границы земельного участка у «мавзолеев Зиганшина». Как оказалось, фирма его зятя Тимура Зайнутдинова может использовать не всю ту землю, на которую имеет разрешение. Некоторые из участков имеют неподходящее назначение. В компании недовольны и тем, что за землю приходится платить, несмотря на имеющиеся ограничения. Как выяснило «Реальное время», организатор публичных слушаний по Генплану счел, что «целесообразно учесть» замечания «Кварта».



«Кварт» хочет, чтобы участки привели в соответствие, так как они не могут их использовать

В своем обращении к городским чиновникам «Кварт» указывает на принадлежность компании трех земельных участков, которые располагаются вдоль моста «Миллениум». Но вокруг них есть и другие, а также рекреационные зоны, которые не подходят под требования для использования. В связи с этим компания и просит мэрию города внести изменения в Генеральный план города.

— Согласно сведениям, отраженным на обсуждаемых изменениях в генеральный план, в частности на «Основном чертеже Генерального плана городского округа Казань», устанавливаемая функциональная зона №120 (Зона смешанного размещения общественно-деловой и жилой застройки) устанавливается не на всю площадь земельных участков, — говорится в обращении компании.

Речь идет об участке, который находится впритык с «мавзолеями» возле аквапарка «Ривьера» на улице Фатыха Амирхана. В документе сказано, что этот участок находится за границей функциональной зоны, что делает невозможным его использование компанией, хотя на это у «Кварта» есть разрешение. Предприятие просит внести корректировку в границы функциональной зоны №120, установив зону на всю площадь земельных участков.

Именно этими земельными участками владеет «Кварт». скриншот realnoevremya.ru с сайта публичной кадастровой карты Казани

В «Кварте» указывают на то, что другая функциональная зона под номером 410, которая тоже прописана как рекреационная, не совсем корректно отражает 20-метровую береговую полосу в районе перехода под мостом «Миллениум». По словам организации, местами она сужается и исчезает. Там считают, что ее тоже нужно привести в соответствие с фактической береговой полосой.

На этом требования владельцев «мавзолеев» не заканчиваются. Они просили привести в соответствие набережную, которая числится в перечне объектов природно-рекреационного комплекса — та проходит между водным объектом и земельными участками у моста «Миллениум». В компании пишут, что продолжают платить за аренду за пользование, а набережная отображена некорректно, она тоже сужается и исчезает. К тому же ее границы не соответствуют фактической береговой полосе и береговой линии. В «Кварте» недовольны тем, что набережная проходит прямо посередине земельного участка.

Отметим, что организатор общественных обсуждений, которым является Управление архитектуры и градостроительства, посчитал — предлагаемые изменения «целесообразно учесть».

У «Кварта» до сих пор нет разрешения на строительство

Между тем исполком Казани продолжает судиться с «Квартом» из-за этих самых «мавзолеев», которые находятся на вышеозвученных участках. В этом сентябре проходило очередное заседание в Арбитражном суде Татарстана. На нем представитель властей города сообщил, что «Кварту» отказали в выдаче разрешения на строительство. Причина — неполный перечень необходимых бумаг. Дело было решено перенести на конец октября.

Разбирательство по поводу сноса VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум» между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» до этого переносили дважды — оба раза по вине «Кварта». Тогда суд назначил заседание на 20 сентября.

За пять дней до последнего заседания арбитраж заменил судью. В связи с длительным отсутствием ввиду болезни Анны Парменовой, которая изначально рассматривала дело, его передали Бахтияру Мугинову.

предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Анисимовым

«Мавзолеи» главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина начали строить более 10 лет назад. По задумке, нынешние долгострои должны были превратиться в VIP-апартаменты рядом с мостом «Миллениум». Сооружения начинало возводить ПСО «Казань», позже эти земли, а с ними и отели отошли к АО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт», бенефициаром которого значится зять Зиганшина — Тимур Зайнутдинов.

Власти Казани подали в суд, чтобы снести постройки. Тем временем на этой же площадке развернулись масштабные строительные работы. Как рассказали «Реальному времени» казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу. На участке огородили пешеходный переход, который стоял заброшенным долгие годы. Тогда же разморозили строительную площадку, давно огороженную забором.

По словам жителей ближайших домов, на площадке нет ни информационных плакатов о проведении строительных работ, ни паспорта объекта. Люди также уже обращались в исполком Казани, где им ответили, что разрешение на строительство в этом месте городские власти не выдавали.

В соседях у «мавзолеев» будет находиться «Яр Парк»

Добавим, что неподалеку от злополучных «мавзолеев» куда более легальную стройку ведут представители компании Kravt Croup. В сентябре республиканский инвестсовет одобрил строительство многофункционального комплекса с конгресс-центром «Яр Парк» на берегу Казанки стоимостью 28,7 млрд рублей. Предполагаемая площадь — 11 га.

realnoevremya.ru (архив)

Как уточнил на совете управляющий партнер группы компаний «Кравт Групп» Валерий Кравцун, конечный срок реализации проекта — 2027 год.

В ансамбль многофункционального комплекса войдут пятизвездочный гостиничный комплекс, сервисные апартаменты, бизнес-центр, здание конгресс-центра вместимостью до 5 тысяч человек, а еще инфраструктура в виде торгово-развлекательного комплекса, ресторанов, паркинга, рекреационной зоны.



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