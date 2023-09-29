Главе СКР доложат о расследовании дела с истязанием троих детей в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании детей в Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте Следкома.

Следственными органы СКР по Татарстану расследуется уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Казани, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои трем дочерям в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении матери детей меры пресечения.

Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. По ее словам, женщине «грозит не только лишение родительских прав, но и тюремное заключение».



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Илина Хакимова