Эльвира Набиуллина: «Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме»

В Сочи в эти дни проходит юбилейный ХХ Международный банковский форум, главными темами которого являются перспективы финансового сектора и технологическая трансформация банков. Выступая на мероприятии, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о возможной рекордной прибыли кредитных организаций, перегреве рынка ипотеки и увеличении штрафов за навязывание финансовых услуг. Детали — в материале «Реального времени».

Об ипотеке

С 1 октября 2023 года ЦБ собирается повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Больше всего они вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по договору долевого участия. Сделано это будет для ограничения рисков берущих ипотеку граждан и кредитных организаций.

В целом Банк России видит признаки перегрева этого рынка, заявил Эльвира Набиуллина. За последние 12 месяцев выдача ипотеки выросла на 30%.

— Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка, он, к сожалению, сохраняется, — сказала она, отметив, что ЦБ продолжит следить за качеством ипотеки и будет принимать более жесткие меры в случае необходимости.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Явные схемы в ипотечном кредитовании ушли, сообщила глава Банка России, однако ее элементы остались.

— Банки предлагают очень низкие ставки не на весь срок кредита, а на один-два года, чтобы привлечь потребителя, который до конца не понимает, какая стоимость кредита. Нам нужно принять, мы вместе с вами над ним работаем, стандарт ипотечного кредитования. Я рассчитываю на то, что все банки будут его соблюдать. Этот стандарт ипотечного кредитования закрывает существующие схемы, блокирует их, — сказала Набиуллина.

О ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 13%. Это третье повышение подряд. Тогда в ЦБ сообщили, что инфляционное давление остается высоким:

— Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Сегодня глава ЦБ заявила, что решения по ключевой ставке будут зависеть от развития ситуации, так как сейчас много неопределенности. В том числе регулятор будет смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию.

— Как только инфляция стабилизируется ближе к нашей цели (4%) и по мере того, как это будет происходить, мы сможем снижать ставку до так называемого нейтрального диапазона (5,5—6,5%). Мы считаем, что к 2026 году мы к нему придем, — сказала Набиуллина.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

О прибыли банков и их поддержке

Что касается самих банков, то их прибыль по итогам 2023 года может составить рекордные 3 триллиона. Напомним, в 2022-м она рухнула до 200 миллиардов после 2,4 триллиона в 2021-м.

— Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме. Прибыль накопленная уже 2,4 трлн рублей. По нашей оценке, она может быть до 3 трлн рублей, — сказала глава ЦБ.

Несмотря на такие показатели, регулятор продолжает обсуждать целесообразность создания фонда поддержки банковского сектора.

— Буферы имеет каждый банк индивидуально, но, на наш взгляд, когда возникают шоки, для банковской системы в целом нужны такие запасы, коллективные буферы капитала, и если у банков будут возникать трудности, эти буферы могут использоваться. Их можно использовать как механизм раннего предупреждения, — сказала глава ЦБ.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Регулятор оценивает запас капитала по банковскому сектору в 6 трлн рублей.

— Это оценка без учета послаблений, — сказала Набиуллина.

О навязывании финансовых услуг

Меж тем ЦБ обеспокоен ростом жалоб на навязывание финансовых услуг. Эльвира Набиуллина заявила, что многие банки быстро выводят новый продукт на рынок, но «проблему восстановления нарушенных прав решают месяцами».

— Нам это абсолютно непонятно. И некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы, — сказала глава регулятора.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такая проблема есть в онлайн-кредитовании, где бывают случаи покупок ненужных услуг.

— В том числе практика подтверждения по СМС, проверочными кодами, когда гражданину выдается кредит с огромной суммой страховки, а человек не осознает, что подтверждением по СМС он одновременно одобряет эту страховку. Такие случаи есть. Это прямое нарушение закона, — подчеркнула Набиуллина.

Весной, по ее словам, регулятор выявил ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов.

— Особенно в крупных банках. И повторим осенью эти проверки, и если найдем повторные нарушения, то в этот раз мы применим вот эти жесткие меры, — добавила она.

Дарья Пинегина