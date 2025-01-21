В Азнакаево женщина предстанет перед судом за истязание дочери и угрозы убийством

Фото: Максим Платонов

Жительницу Азнакаево будут судить за истязание своей несовершеннолетней дочери, которое продолжалось с сентября 2022 года по октябрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления России по Татарстану.

По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои девочке, родившейся в 2009 году, используя малозначительные поводы для своего агрессивного поведения.

Среди самых тревожных инцидентов — случаи, когда мать угрожала дочери убийством, размахивая кухонным ножом. Испуганная девочка долгое время не могла рассказать о происходящем, однако после очередного избиения решилась обратиться к участковому уполномоченному полиции с заявлением о насилии со стороны матери.

В результате расследования женщине были предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетней, неисполнении родительских обязанностей и угрозе убийством. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина